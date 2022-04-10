Минобороны: Киев готовит провокации против российских войск в Ирпене

«Сотрудники СБУ планируют привезти из морга при городской больнице на улице Полевой в подвал одного из зданий на восточной окраине Ирпени тела погибших от обстрелов украинской артиллерии местных жителей. Затем в Пуща-Водицком лесном массиве СБУ будет организована постановочная акция со стрельбой и “уничтожением” якобы “российской разведывательной группы”, прибывшей в Ирпень “для убийства свидетелей военных преступлений России”», — пояснил Конашенков.