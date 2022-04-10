Минобороны: Киев готовит провокации против российских войск в Ирпене

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Украинские власти собираются обвинить Россию в массовых убийствах жителей города Ирпень, заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
Ведомство узнало, что сотрудники СБУ планируют привезти тела жертв обстрелов украинской артиллерии в подвал одного из зданий на восточной окраине Ирпеня. После этого киевские радикалы устроят постановочную акцию со стрельбой.
«Сотрудники СБУ планируют привезти из морга при городской больнице на улице Полевой в подвал одного из зданий на восточной окраине Ирпени тела погибших от обстрелов украинской артиллерии местных жителей. Затем в Пуща-Водицком лесном массиве СБУ будет организована постановочная акция со стрельбой и “уничтожением” якобы “российской разведывательной группы”, прибывшей в Ирпень “для убийства свидетелей военных преступлений России”», — пояснил Конашенков.
«Бесспорными доказательствами» станут представлены тела пленных военнослужащих из России, которые были убиты националистами. Затем соответствующие видео будут распространены посредством западных СМИ. Конашенков напомнил, что российские войска ушли из Ирпени больше недели назад.