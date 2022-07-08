Минобороны Канады передаст 39 бронеавтомобилей украинским военным

По ее словам, указанная техника является дополнением к отдельной договоренности о поставках 360 таких машин для ВС Канады, который был заключен еще в 2019 году. Стоит отметить, что недавно канадская сторона также обещала передать ВСУ камеры для беспилотников Bayraktar TB2.