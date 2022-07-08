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Минобороны Канады передаст 39 бронеавтомобилей украинским военным

Минобороны Канады передаст 39 бронеавтомобилей украинским военным
Федеральное агентство новостей

Канада передаст украинской армии 39 бронированных автомобилей, произведенных компанией General Dynamics, заявила глава канадского военного ведомства Анита Ананд.

По ее словам, указанная техника является дополнением к отдельной договоренности о поставках 360 таких машин для ВС Канады, который был заключен еще в 2019 году. Стоит отметить, что недавно канадская сторона также обещала передать ВСУ камеры для беспилотников Bayraktar TB2.

Ранее стало известно, что российские войска в ходе спецоперации уничтожили на Украине самоходную артиллерийскую установку SpGH DANA чешского производства.

бронеавтомобили ВСУ канада Украина
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