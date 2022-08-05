Минобороны Канады: 33 тысячи украинских военных прошли обучение в рамках программы UNIFIER

Канадскую программу UNIFIER с 2015 года прошло 33 тысячи украинских бойцов. Об этом заявила министр обороны страны Анита Ананд.
Сообщается, что канадская тренировочная миссия UNIFIER на Украине стартовала в 2015 году по запросу Киева. Уже в начале этого года ее расширили и продлили до 2025 года.
«Операция UNIFIER продолжилась, и этот новый аспект является лишь последним в серии мероприятий Канады, подготовившей более 33 000 военнослужащих вооруженных сил Украины с 2015 года», — приводит слова Ананд пресс-служба генштаба ВСУ в соцсетях.
Также в военном ведомстве рассказали, что Канада скоро отправит в Великобританию 225 инструкторов. Они будут обучать украинских новобранцев индивидуальным навыкам, которые нужные для боев на передовой.