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Минобороны Канады: 33 тысячи украинских военных прошли обучение в рамках программы UNIFIER

Минобороны Канады: 33 тысячи украинских военных прошли обучение в рамках программы UNIFIER
Creative Touch Imaging Ltd/ZUMAPRESS.com/Globallookpress

Канадскую программу UNIFIER с 2015 года прошло 33 тысячи украинских бойцов. Об этом заявила министр обороны страны Анита Ананд.

Сообщается, что канадская тренировочная миссия UNIFIER на Украине стартовала в 2015 году по запросу Киева. Уже в начале этого года ее расширили и продлили до 2025 года.

«Операция UNIFIER продолжилась, и этот новый аспект является лишь последним в серии мероприятий Канады, подготовившей более 33 000 военнослужащих вооруженных сил Украины с 2015 года», — приводит слова Ананд пресс-служба генштаба ВСУ в соцсетях.

Также в военном ведомстве рассказали, что Канада скоро отправит в Великобританию 225 инструкторов. Они будут обучать украинских новобранцев индивидуальным навыкам, которые нужные для боев на передовой.

ВСУ канада Украина
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