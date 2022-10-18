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Минобороны Индии подтвердило готовность для дальнейшего военного сотрудничества с Россией

Минобороны Индии подтвердило готовность для дальнейшего военного сотрудничества с Россией
Минобороны РФ

Москва и Нью-Дели продолжат военное сотрудничество и совместный выпуск автоматов Калашникова в Корве, несмотря на украинский кризис, сообщили в министерстве обороны Индии.

О запланированном продолжении военного сотрудничества сообщил начальник управления по закупкам Министерства обороны Индии Панкадж Агарвал. У стран уже запланировано множество совместных проектов, в том числе по строительству завода для совместного выпуска автоматов Калашникова в индийской Корве.

«У нас давнее партнерство, выгодное для обеих стран. Мы по-прежнему очень активно работаем в этой области», — цитирует Агарвала ТАСС.

В ведомстве подчеркнули, что сотрудничество с российской стороной будет способствовать становлению Индии «сильной и самодостаточной державой».

военное сотрудничество Индия Россия
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RusNewsToday24
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