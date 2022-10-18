Минобороны Индии подтвердило готовность для дальнейшего военного сотрудничества с Россией

Москва и Нью-Дели продолжат военное сотрудничество и совместный выпуск автоматов Калашникова в Корве, несмотря на украинский кризис, сообщили в министерстве обороны Индии.
О запланированном продолжении военного сотрудничества сообщил начальник управления по закупкам Министерства обороны Индии Панкадж Агарвал. У стран уже запланировано множество совместных проектов, в том числе по строительству завода для совместного выпуска автоматов Калашникова в индийской Корве.
«У нас давнее партнерство, выгодное для обеих стран. Мы по-прежнему очень активно работаем в этой области», — цитирует Агарвала ТАСС.
В ведомстве подчеркнули, что сотрудничество с российской стороной будет способствовать становлению Индии «сильной и самодостаточной державой».