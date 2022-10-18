Минобороны Индии подтвердило готовность для дальнейшего военного сотрудничества с Россией

О запланированном продолжении военного сотрудничества сообщил начальник управления по закупкам Министерства обороны Индии Панкадж Агарвал. У стран уже запланировано множество совместных проектов, в том числе по строительству завода для совместного выпуска автоматов Калашникова в индийской Корве.