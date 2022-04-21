Минобороны Германии отказалось передавать Украине тяжелое вооружение

При этом ФРГ уже оказывала Киеву военную помощь и передавала оружие, боеприпасы и амуницию. Активно вооружают Украину и другие западные страны, регулярно поставляя различные типы вооружений. Недавно Словакия даже отправила ВСУ зенитно-ракетный комплекс С-300.