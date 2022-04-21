Минобороны Германии отказалось передавать Украине тяжелое вооружение

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Берлин не будет поставлять украинской армии тяжелое вооружение из запасов бундесвера, заявили в минобороны Германии в ходе брифинга 20 апреля.
При этом ФРГ уже оказывала Киеву военную помощь и передавала оружие, боеприпасы и амуницию. Активно вооружают Украину и другие западные страны, регулярно поставляя различные типы вооружений. Недавно Словакия даже отправила ВСУ зенитно-ракетный комплекс С-300.
В Москве подчеркивают, что все передаваемое Западом оружие на Украине становится законной целью ВС РФ. В МИД России назвали опасным ходом передачу западного вооружения украинской армии.
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