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Минобороны Франции направит бронетехнику в Румынию для усиления восточного фланга НАТО

Минобороны Франции направит бронетехнику в Румынию для усиления восточного фланга НАТО
Global Look Press | Dirk v. Mallinckrodt/imageBROKER.com

Французский вооруженный контингент будет переброшен на территорию Румынии в рамках кампании по усилению военного присутствия на восточном фланге НАТО, сообщили в министерстве обороны республики.

По информации ведомства, в составе первых конвоев будут отправлены танки и БМП.

«Во вторник, 18 октября, и в пятницу, 21 октября, из Мурмелона (департамент Марна) отправятся два первых конвоя в Румынию. Они доставят туда боевые бронированные машины пехоты VBCI и танки Leclerc», — говорится в заявлении.

Ранее в минобороны Польши сообщили, что Североатлантический альянс в ближайшее время проведет учения по «ядерному сдерживанию».

НАТО румыния Франция
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