Минобороны Франции направит бронетехнику в Румынию для усиления восточного фланга НАТО

Французский вооруженный контингент будет переброшен на территорию Румынии в рамках кампании по усилению военного присутствия на восточном фланге НАТО, сообщили в министерстве обороны республики.
По информации ведомства, в составе первых конвоев будут отправлены танки и БМП.
«Во вторник, 18 октября, и в пятницу, 21 октября, из Мурмелона (департамент Марна) отправятся два первых конвоя в Румынию. Они доставят туда боевые бронированные машины пехоты VBCI и танки Leclerc», — говорится в заявлении.
Ранее в минобороны Польши сообщили, что Североатлантический альянс в ближайшее время проведет учения по «ядерному сдерживанию».