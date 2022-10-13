Минобороны Франции направит бронетехнику в Румынию для усиления восточного фланга НАТО

«Во вторник, 18 октября, и в пятницу, 21 октября, из Мурмелона (департамент Марна) отправятся два первых конвоя в Румынию. Они доставят туда боевые бронированные машины пехоты VBCI и танки Leclerc», — говорится в заявлении.