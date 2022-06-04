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Минобороны Британии допустило ряд ошибок в программе поставок в войска БМП Ajax

Минобороны Британии допустило ряд ошибок в программе поставок в войска БМП Ajax
Минобороны Великобритании ArildV / CC BY-SA 3.0 / wikipedia.org

Программа поставок в Вооруженные силы Великобритании боевых машин пехоты (БМП) Ajax сопровождалась рядом критических просчетов и ошибок, заявили в Комитете по государственным счетам (PAC) королевства.

Согласно опубликованному на сайте парламента отчету ведомства, серьезные недоработки были допущены еще на стадии планирования и запуска программы. Эти ошибки несут серьезную угрозу национальной безопасности страны, сказано в документе.

«Программа по созданию бронированных машин Ajax имела серьезные недостатки еще на этапе создания, и в настоящее время мы сомневаемся, что можно исправить ситуацию, учитывая ограниченный объем средств и существующие торговые соглашения», — отметили специалисты РАС.

Как заявила председатель комитета Мэг Хиллер, допущенные военным ведомтсвом неудачи ставят под угрозу как безопасность британских военнослужащих, так и их способность защищать родину и выполнять обязательства в рамках НАТО.

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