Минобороны Британии допустило ряд ошибок в программе поставок в войска БМП Ajax

Программа поставок в Вооруженные силы Великобритании боевых машин пехоты (БМП) Ajax сопровождалась рядом критических просчетов и ошибок, заявили в Комитете по государственным счетам (PAC) королевства.
Согласно опубликованному на сайте парламента отчету ведомства, серьезные недоработки были допущены еще на стадии планирования и запуска программы. Эти ошибки несут серьезную угрозу национальной безопасности страны, сказано в документе.
«Программа по созданию бронированных машин Ajax имела серьезные недостатки еще на этапе создания, и в настоящее время мы сомневаемся, что можно исправить ситуацию, учитывая ограниченный объем средств и существующие торговые соглашения», — отметили специалисты РАС.
Как заявила председатель комитета Мэг Хиллер, допущенные военным ведомтсвом неудачи ставят под угрозу как безопасность британских военнослужащих, так и их способность защищать родину и выполнять обязательства в рамках НАТО.