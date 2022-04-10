Минобороны: более 70 иностранных судов по-прежнему удерживаются в портах Украины

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Порядка 77 иностранных судов по-прежнему заблокированы в портах Украины. Члены экипажей этих кораблей являются гражданами 18 различных государств, сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Кроме того, ВСУ продолжают удерживать в заложниках иностранных граждан. Их националисты используют в качестве живого щита. При этом Россия заявила о готовности помочь в эвакуации иностранцев, передает телеканал «360».
«Украинские националисты продолжают удерживать в заложниках в качестве живого щита 6362 иностранных гражданина из 13 государств. Кроме того, в украинских портах продолжают оставаться заблокированными 77 иностранных судов из 18 государств», — уточнил Мизинцев.
Российская сторона, в свою очередь, ежедневно открывает морской гуманитарный коридор, напомнил генерал. Детальная информация о его работе передается по международным каналам радиосвязи.