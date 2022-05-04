Минобороны Белоруссии сообщило о внезапной проверки вооруженных сил страны

«В Вооруженных силах Беларуси началась внезапная проверка сил реагирования, в ходе которой воинским частям и подразделениям предстоит отработать вопросы приведения в боевую готовность, совершения марша в назначенные районы и выполнения учебно-боевых задач», — отмечается в сообщении оборонного ведомства.