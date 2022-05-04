Минобороны Белоруссии сообщило о внезапной проверки вооруженных сил страны

Подписывайтесь на новости RNT24 в
Вооруженные силы Белоруссии были подняты по сигналу. По данным минобороны страны, Минск проводит внезапную проверку сил реагирования.
В ведомстве заверили, что мероприятие не несет угрозу соседним странам. В ходе проверки вооруженным силам предстоит продемонстрировать боеготовность и навыки ведения боя.
«В Вооруженных силах Беларуси началась внезапная проверка сил реагирования, в ходе которой воинским частям и подразделениям предстоит отработать вопросы приведения в боевую готовность, совершения марша в назначенные районы и выполнения учебно-боевых задач», — отмечается в сообщении оборонного ведомства.
Накануне состоялась встреча президентов Белоруссии и России Александра Лукашенко и Владимира Путина. Лидеры обсудили ход специальной военной операции на Украине и вопросы двустороннего сотрудничества.