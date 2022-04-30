Минобороны Белоруссии: НАТО рассматривает Европу как театр военных действий

Тренировка натовских войск пройдет и в акваториях Балтийского и Северного морей. Всего в учениях задействуют сотни единиц бронетехники, артиллерии и авиации. Минск полагает, что на учения НАТО отработает варианты переброски боевых групп по всей Европе и проверять готовность союзников быстро разместить у себя союзные силы на случай операции в Прибалтике. Основные этапы учений как раз пройдут в Польше, Латвии и Литве. Вместе с этим в Словакии, Грузии и Норвегии пройдут учения «Быстрый ответ — 2022».