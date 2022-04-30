Минобороны Белоруссии: НАТО рассматривает Европу как театр военных действий

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Североатлантический альянс рассматривает Восточной Европу как потенциальный театр военных действий, для чего проводит в регионе учения, заявило минобороны Белоруссии.
Соображениями и подозрениями по поводу сущности грядущих учений НАТО Defender Europe — 2022 в субботу поделилось минобороны Белоруссии. В период с 1 по 27 мая маневры пройдут сразу в 19 странах-участницах Альянса, в тренировке задействуют не менее 12 тысяч военнослужащих.
«Очевидно, что в настоящее время Североатлантический альянс рассматривает восточно-европейский регион, как наиболее вероятный театр военных действий», — указали в ведомстве.
Тренировка натовских войск пройдет и в акваториях Балтийского и Северного морей. Всего в учениях задействуют сотни единиц бронетехники, артиллерии и авиации. Минск полагает, что на учения НАТО отработает варианты переброски боевых групп по всей Европе и проверять готовность союзников быстро разместить у себя союзные силы на случай операции в Прибалтике. Основные этапы учений как раз пройдут в Польше, Латвии и Литве. Вместе с этим в Словакии, Грузии и Норвегии пройдут учения «Быстрый ответ — 2022».