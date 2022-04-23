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    Минобороны: авиация ВКС РФ поразила логистический терминал аэродрома ВСУ под Одессой

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Минобороны: авиация ВКС РФ поразила логистический терминал аэродрома ВСУ под Одессой

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    Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

    Воздушно-космические силы России нанесли удар по объекту
    военной инфраструктуры Украины в районе Одессы, сообщили в Минобороны РФ.

    Как отметили в ведомстве, российская авиация вывела из строя
    логистический терминал на военном аэродроме вблизи города. На нем хранилась
    крупная партия вооружения, которое было поставлено Киеву западными государствами.
    Отмечается, что удар был нанесен высокоточным оружием.

    Россия начала специальную военную операцию на Украине 24
    февраля. По словам российского лидера Владимира Путина, ее целью является «защита
    людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду
    со стороны киевского режима».

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