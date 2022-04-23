Минобороны: авиация ВКС РФ поразила логистический терминал аэродрома ВСУ под Одессой

Как отметили в ведомстве, российская авиация вывела из строя

логистический терминал на военном аэродроме вблизи города. На нем хранилась

крупная партия вооружения, которое было поставлено Киеву западными государствами.

Отмечается, что удар был нанесен высокоточным оружием.