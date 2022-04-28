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    Минобороны: авиация ВКС РФ нанесла удары по 38 объектам ВСУ

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Минобороны: авиация ВКС РФ нанесла удары по 38 объектам ВСУ

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    Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

    Воздушно-космические силы России уничтожили еще 38 объектов военной инфраструктуры Украины, сообщили в Минобороны РФ.

    Согласно данным ведомства, российская авиация нанесла высокоточные удары по трем пунктам управления подразделениями ВСУ и 22 опорным пунктам националистических батальонов. Кроме того, в ходе атаки были уничтожены семь мест скопления живой силы и военной техники противника, а также шесть баз хранения ГСМ, ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Барвенково, Александровка, Гусаровка и Долгенькое.

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