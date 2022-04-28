Минобороны: авиация ВКС РФ нанесла удары по 38 объектам ВСУ

Согласно данным ведомства, российская авиация нанесла высокоточные удары по трем пунктам управления подразделениями ВСУ и 22 опорным пунктам националистических батальонов. Кроме того, в ходе атаки были уничтожены семь мест скопления живой силы и военной техники противника, а также шесть баз хранения ГСМ, ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Барвенково, Александровка, Гусаровка и Долгенькое.