Минобороны: артиллерия ВС РФ за сутки уничтожила более 650 военных объектов ВСУ

Как сообщили в ведомстве, за указанный период российская артиллерия уничтожила 537 мест скопления живой силы и военной техники ВСУ. Также были поражены 122 артиллерийских и минометных подразделения на огневых позициях, пять оружейных складов и 26 пунктов управления противника. Кроме того, артиллеристы накрыли пункт управления украинскими беспилотниками в Николаевской области, добавили в МО РФ.