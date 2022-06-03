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Минобороны: артиллерия ВС РФ за сутки уничтожила более 650 военных объектов ВСУ

Минобороны: артиллерия ВС РФ за сутки уничтожила более 650 военных объектов ВСУ
Федеральное агентство новостей

Военнослужащие ракетных и артиллерийских войск Вооруженных сил России нанесли удары по нескольким сотням объектов военной инфраструктуры Украины за минувшие сутки. Такую информацию предоставили в Минобороны РФ.

Как сообщили в ведомстве, за указанный период российская артиллерия уничтожила 537 мест скопления живой силы и военной техники ВСУ. Также были поражены 122 артиллерийских и минометных подразделения на огневых позициях, пять оружейных складов и 26 пунктов управления противника. Кроме того, артиллеристы накрыли пункт управления украинскими беспилотниками в Николаевской области, добавили в МО РФ.

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