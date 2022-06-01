Минный осколок задел корреспондента «Звезды» во время обстрела Северодонецка ВСУ

Корреспондент телеканала «Звезда» Валентин Гвоздев посетил Северодонецк, который находится под постоянным огнем со стороны ВСУ. Во время одного из таких артобстрелов он получил ранение.
Небольшой осколок мины попал журналисту в локоть. По его словам, перевязкой тут же занялся боец Росгвардии. Сейчас от ранения никакого дискомфорта не ощущается.
«Такая мина прилетела и к нам, когда мы собирались уже покидать город вместе с коллегами из “России” и НТВ. Небольшой осколок прилетел мне в область локтя, ничего страшного, царапина», — рассказал Гвоздев.
Журналист добавил, что украинские националисты используют польские мины, пишет RT. Они не издают звуков при полете, поэтому заметить их крайне сложно. Однако есть и хорошие новости. По словам Гвоздева, постоянные артобстрелы города свидетельствуют о том, что ВСУ бросают свои позиции.