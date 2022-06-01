Минный осколок задел корреспондента «Звезды» во время обстрела Северодонецка ВСУ

Журналист добавил, что украинские националисты используют польские мины, пишет RT. Они не издают звуков при полете, поэтому заметить их крайне сложно. Однако есть и хорошие новости. По словам Гвоздева, постоянные артобстрелы города свидетельствуют о том, что ВСУ бросают свои позиции.