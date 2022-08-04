Минкультуры Украины заменило Юрия Гагарина на Ивана Гавдиду

По сообщениям СМИ, в первую очередь чиновники из минкультуры Украины рекомендуют администрациям городов избавиться от наиболее распространенных названий улиц и площадей, данных в честь русских, которые имеют мировую известность. Это такие исторические личности, как Михаил Ломоносов, Юрий Гагарин, Александр Пушкин, Максим Горький, Александр Суворов, Владимир Маяковский и много других.