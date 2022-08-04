Украинское министерство культуры запустило программу по массовому переименованию улиц.
По сообщениям СМИ, в первую очередь чиновники из минкультуры Украины рекомендуют администрациям городов избавиться от наиболее распространенных названий улиц и площадей, данных в честь русских, которые имеют мировую известность. Это такие исторические личности, как Михаил Ломоносов, Юрий Гагарин, Александр Пушкин, Максим Горький, Александр Суворов, Владимир Маяковский и много других.
«Дело даже не в том, что на место исторических фигур с мировой известностью приходят разнообразные селюки-неудачники, отмеченные в основном службой на Третий рейх», — пишет издание «ВЗГЛЯД».
Отметим, что переименование городов и улиц на Украине идет полным ходом. Так, в Тернополе улицу, названную в честь первого человека, который полетел в космос, Юрия Гагарина, назвали улицей Ивана Гавдиды. После этого можно сделать вывод, что украинская нация является врагом самому себе.