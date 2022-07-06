Минкультуры Украины решило убрать имя Чайковского из названия киевской консерватории

Национальной музыкальной академии (киевской консерватории) следует изменить свое название, убрав из него имя композитора Петра Чайковского. Такое мнение высказали в Экспертном совете министерства культуры страны.
Известно, что данное ведомство занимается декоммунизацией и дерусификацией на Украине. Сообщается, что Экспертный совет минкульта также намерен переименовать ведомство. Данное решение было принято единогласно.
«Экспертный совет решил единогласно рекомендовать коллективу Национальной музыкальной академии Украины им. П. И. Чайковского рассмотреть на собрании трудового коллектива вопрос об отказе от имени П. И. Чайковского в названии заведения», — говорится в сообщении.
Ведомство сменит название на Экспертный совет по вопросам преодоления последствий русификации и тоталитаризма. Представители министерства посчитали, что декоммунизация является слишком узким понятием.