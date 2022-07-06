Минкультуры Украины решило убрать имя Чайковского из названия киевской консерватории

«Экспертный совет решил единогласно рекомендовать коллективу Национальной музыкальной академии Украины им. П. И. Чайковского рассмотреть на собрании трудового коллектива вопрос об отказе от имени П. И. Чайковского в названии заведения», — говорится в сообщении.