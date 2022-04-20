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    Минкультуры РФ уволило сотрудника, который допустил к онлайн-прокату фильм «Искушение»

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Минкультуры РФ уволило сотрудника, который допустил к онлайн-прокату фильм «Искушение»

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    Кадр из фильма “Искушение”

    Министерство культуры России наказало сотрудника, который дал удостоверение для онлайн-проката фильму режиссера Пола Верховена «Искушение».

    Фильм прославился непристойными сценами, в одной из них монахиня занимается интимом при помощи статуэтки Девы Марии. Также зрители жаловались на изображения однополых отношений. Обращения массово поступали в Минкультуры, после чего ведомство отказало в разрешении на прокат этого фильма. Несмотря на это, скандальная кинолента снова вернулась на экраны.

    «Соответствующий приказ уже подписан министром культуры РФ. Прокатное удостоверение, выданное ранее, отозвано», — передает сообщение пресс-службы Минкультуры РФ «Царьград».

    Ведомство уволило сотрудника, который допустил ошибку и позволил «Искушению» появиться в онлайн-прокате. Кроме того, директору департамента кинематографии и цифрового развития Минкультуры России был сделан строгий выговор.

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