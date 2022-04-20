Минкультуры РФ уволило сотрудника, который допустил к онлайн-прокату фильм «Искушение»

Фильм прославился непристойными сценами, в одной из них монахиня занимается интимом при помощи статуэтки Девы Марии. Также зрители жаловались на изображения однополых отношений. Обращения массово поступали в Минкультуры, после чего ведомство отказало в разрешении на прокат этого фильма. Несмотря на это, скандальная кинолента снова вернулась на экраны.