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    Минкультуры отозвало ошибочно выданное прокатное удостоверение для фильма «Искушение»

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Минкультуры отозвало ошибочно выданное прокатное удостоверение для фильма «Искушение»

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    Кадр из фильма 

    Министерство культуры
    России по ошибке выдало разрешение на выход в прокат фильма «Искушение».
    Его режиссером стал Пол Верховен.

    Министерство усмотрело
    ошибку в действиях сотрудника, выдавшего прокатное удостоверение. Как сообщили
    в пресс-службе ведомства, он уже уволен. Фильму «Искушение» не разрешили выйти на большие экраны в России,  так как содержание киноленты «не соответствовало
    требованиям законодательства Российской Федерации», а именно Федеральному
    закону «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

    «Прокатное удостоверение, выданное ранее, отозвано»,
    — сообщили в пресс-службе Минкульта.

    Сюжет фильма рассказывает о непристойных однополых отношениях
    монахинь. Кроме того, в одной из сцен обитательница монастыря занимается интимом при помощи статуэтки Девы Марии,
    передает «Царьград»

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