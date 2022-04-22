Минкультуры отозвало ошибочно выданное прокатное удостоверение для фильма «Искушение»

Министерство усмотрело

ошибку в действиях сотрудника, выдавшего прокатное удостоверение. Как сообщили

в пресс-службе ведомства, он уже уволен. Фильму «Искушение» не разрешили выйти на большие экраны в России, так как содержание киноленты «не соответствовало

требованиям законодательства Российской Федерации», а именно Федеральному

закону «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».