Минкультуры отозвало ошибочно выданное прокатное удостоверение для фильма «Искушение»

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Министерство культуры
России по ошибке выдало разрешение на выход в прокат фильма «Искушение».
Его режиссером стал Пол Верховен.
Министерство усмотрело
ошибку в действиях сотрудника, выдавшего прокатное удостоверение. Как сообщили
в пресс-службе ведомства, он уже уволен. Фильму «Искушение» не разрешили выйти на большие экраны в России, так как содержание киноленты «не соответствовало
требованиям законодательства Российской Федерации», а именно Федеральному
закону «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».
«Прокатное удостоверение, выданное ранее, отозвано»,
— сообщили в пресс-службе Минкульта.
Сюжет фильма рассказывает о непристойных однополых отношениях
монахинь. Кроме того, в одной из сцен обитательница монастыря занимается интимом при помощи статуэтки Девы Марии,
передает «Царьград».