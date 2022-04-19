Минкультуры допустило полное финансирование российских кинолент

Подписывайтесь на новости RNT24 в
Российский кинематограф, оставшийся без частных инвесторов, может полностью перейти на рельсы государственного финансирования. Об этом сообщила директор департамента кинематографии Минкультуры РФ Светлана Максимченко.
По ее словам, вопрос об отмене 70% лимита господдержки на производство российского кино уже прорабатывается в Минкультуры. Максимченко подчеркнула, что речь в данном случае идет не только о детском кино, но и о кинематографе в целом.
«Если раньше 30% денег частных инвесторов привлекалось на разные проекты, на авторское кино, и на детское кино, и на разные направления фильмов, то сейчас, в текущих экономических условиях, большинство частных инвесторов вышли из финансирования культурных проектов, финансирования кино», — отметила она на заседании комитета Госдумы по культуре.
Помимо этого, Максимченко сообщила о запуске в производство 15 игровых кинолент для детей за последние два года.