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    Минкультуры допустило полное финансирование российских кинолент

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Минкультуры допустило полное финансирование российских кинолент

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    Михаил Терещенко/ТАСС

    Российский кинематограф, оставшийся без частных инвесторов, может полностью перейти на рельсы государственного финансирования. Об этом сообщила директор департамента кинематографии Минкультуры РФ Светлана Максимченко.

    По ее словам, вопрос об отмене 70% лимита господдержки на производство российского кино уже прорабатывается в Минкультуры. Максимченко подчеркнула, что речь в данном случае идет не только о детском кино, но и о кинематографе в целом.

    «Если раньше 30% денег частных инвесторов привлекалось на разные проекты, на авторское кино, и на детское кино, и на разные направления фильмов, то сейчас, в текущих экономических условиях, большинство частных инвесторов вышли из финансирования культурных проектов, финансирования кино», — отметила она на заседании комитета Госдумы по культуре.

    Помимо этого, Максимченко сообщила о запуске в производство 15 игровых кинолент для детей за последние два года.

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