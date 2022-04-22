Минюст включил Волкова и Кара-Мурзу в реестр иноагентов

Бывший сотрудник Фонда борьбы с коррупцией (НКО, включенная в реестр некоммерческих

организаций, выполняющих функции

иностранного агента; экстремистская

организация, запрещенная в России) Леонид Волков и публицист Владимир Кара-Мурза попали в реестр физлиц-иноагентов. Об этом говорится в материале Минюста.