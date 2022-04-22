Минюст включил Волкова и Кара-Мурзу в реестр иноагентов

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Бывший сотрудник Фонда борьбы с коррупцией (НКО, включенная в реестр некоммерческих
организаций, выполняющих функции
иностранного агента; экстремистская
организация, запрещенная в России) Леонид Волков и публицист Владимир Кара-Мурза попали в реестр физлиц-иноагентов. Об этом говорится в материале Минюста.
Ведомство обновило реестр СМИ-иноагентов. Теперь в него включены журналисты Александр Невзоров, Алексей Венедиктов и Сергей Пархоменко. Они получали денежные средства из зарубежных стран.
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