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    Минюст включил Волкова и Кара-Мурзу в реестр иноагентов

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Минюст включил Волкова и Кара-Мурзу в реестр иноагентов

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    pixabay.com/PD

    Бывший сотрудник Фонда борьбы с коррупцией (НКО, включенная в реестр некоммерческих
    организаций, выполняющих функции
    иностранного агента; экстремистская
    организация, запрещенная в России) Леонид Волков и публицист Владимир Кара-Мурза попали в реестр физлиц-иноагентов. Об этом говорится в материале Минюста.

    Ведомство обновило реестр СМИ-иноагентов. Теперь в него включены журналисты Александр Невзоров, Алексей Венедиктов и Сергей Пархоменко. Они получали денежные средства из зарубежных стран.

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