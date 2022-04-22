Минюст включил Венедиктова и Невзорова в список СМИ-иноагентов

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Бывший главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов, журналисты Александр Невзоров и Сергей Пархоменко включены в реестр СМИ-иноагентов. Об этом говорится на сайте Минюста России.
Невзоров незадолго до этого стал фигурантом уголовного дела за распространение ложных данных о российских войсках. Аналогичная статья вменяется публицисту Владимиру Кара-Мурзе, который тоже включен в реестр физлиц-иноагентов.
Вместе с этим иноагентами в России был признан экс-сотрудник ФБК (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; экстремистская организация, запрещенная в России) Леонид Волков. Сейчас в реестре числится 150 фамилий.
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