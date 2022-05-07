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    Минюст России признал Моргенштерна “иностранным агентом”. Рэпер обжалует это решение

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Минюст России признал Моргенштерна "иностранным агентом". Рэпер обжалует это решение

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    Моргенштерн

    Министерство юстиции России включило рэпера Моргенштерна в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

    Как сообщается на сайте ведомства, артист “осуществлял политическую деятельность”, получая финансирование от Украины и израильской компании Yoola, которая занимается монетизацией видео на YouTube.

    Адвокат Моргенштерна Сергей Жорин уже заявил о намерении рэпера обжаловать решение Минюста.

    Моргенштерн не согласен с этим решением, мы обязательно обжалуем его,

    — сообщил он ТАСС.

    Моргенштерн

    Напомним, что Моргенштерн уехал из России в Дубай вместе с (теперь уже бывшей) женой Диларой еще до начала военной спецоперации на Украине. Причиной отъезда стали обвинения в торговле наркотиками, которые ему предъявил глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

    Недавно музыкант признался в своем телеграм-канале, что хотел бы вернуться на родину, но не может, потому что “боится”. Ранее в сети появилась информация о планах Моргенштерна получить израильское гражданство.

    Среди лиц, включенных в список “иноагентов”, помимо рэпера также оказались бывший юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в России экстремистской организацией) Любовь Соболь, политики Леонид Гозман и Владимир Милов.


    PetelinaОльга Петелина


    Источник
    ТАСС


    Фото
    Соцсети


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