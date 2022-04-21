Минюст представил Путину доклад о порядке выхода физлиц из списка иноагентов

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Министерство юстиции РФ направило президенту
Владимиру Путину доклад о возможности субъектов выйти из списка иноагентов. Об этом
сообщил замглавы Минюста Олег Свириденко.
По его
словам, ведомство по поручению главы государства проанализировало действующее
законодательство об иностранных агентах.
«Мы услышали некоторые мысли
общественности относительно выхода (из реестра. – Прим. ред.). Мы в докладе
президенту предусмотрели выход для всех субъектов, в том числе – вот это вот
новелла, которую даже общественность не предлагала, – упрощенный порядок выхода
для физических лиц, вошедших туда впервые», – сказал Свириденко на заседании
комиссии Госдумы по иностранному вмешательству.
Недавно председатель комиссии
нижней палаты парламента Василий Пискарев сообщил, что депутаты подготовили
законопроект, обобщающий нормы законодательства об иноагентах.