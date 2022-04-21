Минюст представил Путину доклад о порядке выхода физлиц из списка иноагентов

«Мы услышали некоторые мысли

общественности относительно выхода (из реестра. – Прим. ред.). Мы в докладе

президенту предусмотрели выход для всех субъектов, в том числе – вот это вот

новелла, которую даже общественность не предлагала, – упрощенный порядок выхода

для физических лиц, вошедших туда впервые», – сказал Свириденко на заседании

комиссии Госдумы по иностранному вмешательству.