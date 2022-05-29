Министр туризма Болгарии призвал украинских мигрантов «начать работать»

Украинские беженцы, прибывшие на территорию Болгарии, должны как можно скорее начинать интеграцию в местное общество, чтобы самостоятельно себя обеспечивать, заявил министр по туризму Болгарии Христо Проданов, передает ИА Regnum.
«У украинских беженцев есть шанс выйти на болгарский рынок труда и интегрироваться в наше общество. Однако для этого им необходимо начать работать», — констатировал политик.
Несмотря на то, что у Софии достаточно ресурсов, чтобы обеспечивать украинских мигрантов предметами первой необходимости, им следует позаботиться о своем будущем самостоятельно, добавил министр.
Уже 31 мая всех украинских беженцев выселят из болгарских отелей, поскольку начнется туристический сезон. Предполагается, что их разместят на специальных базах.
Ранее заместитель главного секретаря МВД Болгарии Татьяна Станева заявила, что украинские беженцы были уличены в ряде преступлений. По ее словам, в местах проживания мигрантов, нередко пропадают деньги, ценности и автомобильные номерные знаки.