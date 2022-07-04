Министр спорта РФ Матыцин высказался о скандале с хоккеистом Федотовым

Федотов в прошлом сезоне стал лучшим вратарем Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и завоевал с ЦСКА Кубок Гагарина. В июле 2022 года хоккеист планировал выступать в «Филадельфии Флайерз», которая выбрала его на драфте — 2015.