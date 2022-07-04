Министр спорта РФ Матыцин высказался о скандале с хоккеистом Федотовым

Глава министерства спорта России Олег Матыцин заявил, что находится в тесном контакте с военным ведомством РФ по ситуации вокруг хоккеиста Ивана Федотова.
По его словам, вопрос организации быта военнослужащих находится в сфере министерства обороны страны.
«Мы находимся в тесном контакте с министерством обороны. Живите по закону, и все у вас будет хорошо», — сказал руководитель спортивного ведомства представителям СМИ.
Напомним, в пятницу 25-летний вратарь национальной команды России был задержан в Петербурге сотрудниками военкомата. Представляющий интересы спортсмена адвокат Алексей Пономарев заявил, что Федотова, скорее всего, направляют в Североморск. Голкипера подозревают в уклонении от воинской повинности.
Ранее сообщалось, что Федотову грозит до двух лет тюрьмы по статье об уклонении от призыва на военную службу.
Федотов в прошлом сезоне стал лучшим вратарем Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и завоевал с ЦСКА Кубок Гагарина. В июле 2022 года хоккеист планировал выступать в «Филадельфии Флайерз», которая выбрала его на драфте — 2015.