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Министр обороны Великобритании Уоллес может возглавить Консервативную партию вместо Джонсона

Министр обороны Великобритании Уоллес может возглавить Консервативную партию вместо Джонсона
Luka Dakskobler/Keystone Press Agency/Global Look Press

Британский министр обороны Бен Уоллес может стать преемником уходящего премьер-министра страны Бориса Джонсона на посту руководителя Консервативной партии. Об этом сообщила компания YouGov.

Джонсон во время выступления на Даунинг-стрит заявил, что собирается покинуть как пост премьера, так и должность руководителя ведущей партии страны.

«Бен Уоллес – явный фаворит на пост следующего лидера консерваторов среди членов партии», — говорится в сообщении.

Ранее отставку Джонсона прокомментировал председатель Госдумы Вячеслав Володин. Парламентарий выразил мнение, что именно политика британского премьера привела к обстрелам Курска и Белгорода, передает RT.

великобритания консервативная партия Уоллес
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