Британский министр обороны Бен Уоллес может стать преемником уходящего премьер-министра страны Бориса Джонсона на посту руководителя Консервативной партии. Об этом сообщила компания YouGov.
Джонсон во время выступления на Даунинг-стрит заявил, что собирается покинуть как пост премьера, так и должность руководителя ведущей партии страны.
«Бен Уоллес – явный фаворит на пост следующего лидера консерваторов среди членов партии», — говорится в сообщении.
Ранее отставку Джонсона прокомментировал председатель Госдумы Вячеслав Володин. Парламентарий выразил мнение, что именно политика британского премьера привела к обстрелам Курска и Белгорода, передает RT.