Министр обороны Великобритании озвучил механизм принудительной отставки Джонсона

Ранее бывший заместитель главы британского МИД по делам ЕС и США Кристофер Пинчер был замечен в дебоше в частном клубе, и в результате был вынужден подать в отставку. Большинство политиков были убеждены, что Борис Джонсон, назначая Кристофера Пинчера, знал об его не идеальном послужном списке. Как результат, Джонсон признал свою ошибку и выступил с извинениями.