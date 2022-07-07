Министр обороны Великобритании озвучил механизм принудительной отставки Джонсона

Глава министерства обороны Британии Бен Уоллес выступил с предложением воспользоваться сменой лидера партии.
«У некоторых из нас есть обязанность защищать эту страну, независимо от того, кто премьер-министр. У партии есть механизм смены лидера, и я советую коллегам использовать этот механизм», — написал Уоллес у себя в Twitter.
Ранее бывший заместитель главы британского МИД по делам ЕС и США Кристофер Пинчер был замечен в дебоше в частном клубе, и в результате был вынужден подать в отставку. Большинство политиков были убеждены, что Борис Джонсон, назначая Кристофера Пинчера, знал об его не идеальном послужном списке. Как результат, Джонсон признал свою ошибку и выступил с извинениями.
Недоверие к премьеру породило череду отставок — за два дня более 50 сотрудников покинули свои посты в правительстве, включая самые важные из них. Большинство членов парламента призвали премьера также сложить с себя полномочия, однако Джонсон не соглашался.
Несколько месяцев назад Борис Джонсон проходил процедуру вотума недоверия в Консервативной партии, тогда ему удалось остаться на занимаемом посту.
Согласно данным источника Sky News, члены комитета Консервативной партии планируют провести 11 июля выборы, что в дальнейшем может повлиять на правила о вотуме недоверия лидеру партии.
Положение, когда Джонсон рискует потерять свой пост уже, в его карьере не первое. Первый скандал, который разыгрался вокруг персоны премьера, был связан с тем, что в правительственной резиденции во время разгара локдауна из-за пандемии проходили вечеринки.
Как выяснилось позже, ситуация ухудшилась после того, когда накануне похорон принца Филиппа вскрылись подробности еще нескольких вечеринок, которые проходили в момент национального траура. Несмотря на то, что Джонсон оплатил выписанный полицией штраф и принес извинения, эти скандалы отразились на карьере политика.
Ранее «Народные Новости» писали о курьезах и нелепых ситуациях: чем отличился Борис Джонсон за годы в большой политике.