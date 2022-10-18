Министр обороны Украины заявил о переводе военной логистики на натовскую систему LOGFAS

Министр обороны добавил, что Киев уже принял больше 300 стандартов НАТО, и, по его словам, украинские военные показывают эффективное использование поставляемого Западом оружия во время боевых действий. Он считает, что Украина де-факто вступила в НАТО, поэтому у Запада не должно оставаться аргументов, чтобы не поставлять самолеты и танки Киеву.