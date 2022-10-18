Министр обороны Украины заявил о переводе военной логистики на натовскую систему LOGFAS

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что украинская армия переходит на натовскую автоматизированную систему логистики LOGFAS. Модернизация происходит в рамках реформы системы оборонных закупок, сообщает РИА Новости.
«Мы внедряем натовскую LOGFAS для обеспечения учета и логистики. По моему решению происходит реформа системы оборонных закупок по принципам НАТО», — написал Резников в социальных сетях.
Министр обороны добавил, что Киев уже принял больше 300 стандартов НАТО, и, по его словам, украинские военные показывают эффективное использование поставляемого Западом оружия во время боевых действий. Он считает, что Украина де-факто вступила в НАТО, поэтому у Запада не должно оставаться аргументов, чтобы не поставлять самолеты и танки Киеву.
Ранее МВД ЛНР заявило, что западные инструкторы-наемники подгоняют подразделения украинских военных, наступающие на Сватовском направлении.