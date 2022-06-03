Министр обороны Украины Резников предложил признать страну де-факто членом НАТО

«Если мы говорим о членстве Украины в НАТО де-факто, а не де-юре, это может быть хорошей идеей, так как наша страна тоже будет интегрирована в эту стратегию. Потому что мы являемся частью восточного фланга Европы, НАТО и ЕС», — заявил глава военного ведомства.