Министр обороны Украины Резников предложил признать страну де-факто членом НАТО

НАТО де-факто должна признать Украину своим членом и включить ее в новую стратегию альянса для обсуждения на очередном саммите в Мадриде. С такой инициативой выступил украинский министр обороны Алексей Резников.
В ходе своего выступления на форуме в Братиславе, он напомнил, что во время работы саммита НАТО в Мадриде, организация рассмотрит и примет стратегию на следующие 10 лет.
«Если мы говорим о членстве Украины в НАТО де-факто, а не де-юре, это может быть хорошей идеей, так как наша страна тоже будет интегрирована в эту стратегию. Потому что мы являемся частью восточного фланга Европы, НАТО и ЕС», — заявил глава военного ведомства.
Резников выразил убежденность, что такой вариант будет беспроигрышным для всех стран-участниц военного блока.
На очередной саммит в испанском городе Мадрид НАТО пригласила украинского лидера Владимира Зеленского. Ранее он призвал признать, что Украина не станет членом североатлантического альянса.