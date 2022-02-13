Министр обороны Украины Резников поблагодарил Литву за партию ПЗРК Stinger для ВСУ

Украинская армия получила груз военной помощи от Литвы. ВСУ передали не только различные стрелковые вооружения, но и обещанные американские ПЗРК Stinger.

В воскресенье министр обороны Украины Алексей Резников сообщил о прибытии партии военной помощи из Литвы. По словам политика, Вильнюс пожертвовал ВСУ переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК) Stinger американского производства и иное снаряжение.

«Спасибо правительству Литвы, всему литовскому народу и лично большому другу Украины министру национальной обороны Литовской республики Арвидасу Анушаускасу за помощь!» — выразил благодарность за помощь Резников в своем аккаунте в Facebook.

По словам министра, Украина благодаря западным партнерам получила современные образцы вооружений, о которых раньше могла только мечтать. Резников также заявил, что военная дипломатия является залогом стабильных отношений между странами и, пользуясь случаем, напомнил о тесной дружбе Литвы и Украины, история которой длится «многие столетия».

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