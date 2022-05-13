Министр обороны США Остин провел беседу с украинским коллегой Резниковым

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Министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин провел разговор с украинским коллегой Алексеем Резниковым. В ходе него главы ведомств обсудили текущую обстановку на востоке страны и выделение военной помощи Киеву, сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.
Разговор состоялся в связи с рассмотрением законопроекта о предоставлении Украине финансовых средств в размере 40 миллиардов долларов. Министры также затронули вопросы подготовки стран, предоставляющих оружие, к виртуальной встрече.
«Министр обороны Ллойд Дж. Остин III переговорил с украинским министром обороны Алексеем Резниковым, обсудив ситуацию на местах в восточной Украине и представив дополнительную информацию об американских и международных усилиях по оказанию содействия в сфере безопасности», — говорится в пресс-релизе.
Сенатор Рэнд Пол ранее заблокировал проект о предоставлении Украине военной помощи. По его словам, такие расходы ударят по экономике страны, передает «Царьград».