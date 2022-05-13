Министр обороны США Остин провел беседу с украинским коллегой Резниковым

«Министр обороны Ллойд Дж. Остин III переговорил с украинским министром обороны Алексеем Резниковым, обсудив ситуацию на местах в восточной Украине и представив дополнительную информацию об американских и международных усилиях по оказанию содействия в сфере безопасности», — говорится в пресс-релизе.