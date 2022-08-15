Министр обороны Словакии опроверг данные о передаче Украине истребителей МиГ-29

«Они (истребители МиГ-29) по-прежнему находятся на авиабазе Слиач (в центральной части Словакии). До конца августа они будут охранять наше воздушное пространство. Их можно будет увидеть 27-28 августа на (международных авиаднях) STAF (на авиабазе Кухиня на западе страны), где мы с ними официально разлучимся», — цитирует министра обороны РИА Новости.