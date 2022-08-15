Министр обороны Словакии опроверг данные о передаче Украине истребителей МиГ-29

Министр обороны Словакии Ярослав Надь опроверг информацию, что власти страны передали Украине истребители МиГ-29.
Ранее некоторые СМИ распространили новость, что 11 истребителей МиГ-29, которые находятся на вооружении военно-воздушных сил республики, переданы Киеву. Надь заявил, что в конце июля обсуждался вопрос о поставке на Украину имеющихся у Словакии истребителей, однако решения еще не принято.
«Они (истребители МиГ-29) по-прежнему находятся на авиабазе Слиач (в центральной части Словакии). До конца августа они будут охранять наше воздушное пространство. Их можно будет увидеть 27-28 августа на (международных авиаднях) STAF (на авиабазе Кухиня на западе страны), где мы с ними официально разлучимся», — цитирует министра обороны РИА Новости.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что стремление Киева затягивать боевые действия влечет за собой крайне невыгодную для украинцев ситуацию. По его словам, обстановка усугубляется позицией Запада, который оказывает на украинское руководство давление.