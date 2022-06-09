Министр обороны Резников: Украине не хватает оружия для борьбы с Россией

Министр обороны Украины Алексей Резников признался, что стране не хватает вооружения для борьбы с российскими вооруженными силами.
По словам главы минобороны, Украина имеет такое количество оружия, которого хватило бы для борьбы с любой европейской армией, но не с российской.
«Мы уже получили от партнеров, приобрели на рынке, изготовили и передали Вооруженным силам значительное количество оружия. Его хватило бы для победоносной обороны от любой армии в Европе. Но не от России», — заявил Резников.
Ранее сообщалось, что Варшава поставила на Украину более 240 танков и почти 100 единиц бронетехники, а также винтовки, боеприпасы и ракеты на 2 миллиарда долларов.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.
Министерство обороны России подчеркнуло, что удары наносятся только по военным объектам Украины, мирному населению ничего не угрожает. Сообщается, что в ходе спецоперации все средства ПВО украинской армии подавлены, инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью выведена из строя.