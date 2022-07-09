Министр обороны Польши Блащак назвал Балтику «внутренним морем НАТО»

После вступления Финляндии и Швеции в НАТО Балтийское море станет «внутренним морем» Североатлантического альянса. Об этом заявил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.
Он повторил слова польского президента Анджея Дуды о принадлежности Балтики военно-политическому блоку, произнесенные им на заседании Совета национальной безопасности республики. Комментируя эти заявления, губернатор Калининградской области Антон Алиханов выразил готовность подарить польским политикам карту мира.
Примечательно, что нижняя палата парламента Польши ранее практически в полном составе одобрила вступление в НАТО Финляндии и Швеции.
Ранее RT писал о том, что министр обороны Польши Блащак заявил о развертывании в стране британской системы противовоздушной обороны Sky Sabre.