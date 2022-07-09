Министр обороны Польши Блащак назвал Балтику «внутренним морем НАТО»

Ранее RT писал о том, что министр обороны Польши Блащак заявил о развертывании в стране британской системы противовоздушной обороны Sky Sabre.

Примечательно, что нижняя палата парламента Польши ранее практически в полном составе одобрила вступление в НАТО Финляндии и Швеции.

Он повторил слова польского президента Анджея Дуды о принадлежности Балтики военно-политическому блоку, произнесенные им на заседании Совета национальной безопасности республики. Комментируя эти заявления, губернатор Калининградской области Антон Алиханов выразил готовность подарить польским политикам карту мира.

После вступления Финляндии и Швеции в НАТО Балтийское море станет «внутренним морем» Североатлантического альянса. Об этом заявил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.