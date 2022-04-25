Министр обороны Британии Уоллес анонсировал поставки зенитных установок Stormer на Украину

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Великобритания намерена передать Вооруженным силам Украины самоходные зенитные установки Stormer с ракетами Starstreak. Такое заявление сделал министр обороны страны Бен Уоллес.
По его словам, это вооружение усилит потенциал украинской армии в борьбе с воздушными целями.
«Я могу объявить перед палатой, что мы безвозмездно передадим Украине небольшое количество боевых машин с пусковыми установками для этих зенитных ракет (Starstreak. — Прим. ред.)», — указал глава британского минобороны.
Ранее Ura.ru передавало, что Лондон поставит Украине новую партию вооружения, в которую войдут гаубицы AS-90 и 45 тысяч снарядов для них.
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