    В тренде

    Министр обороны Британии Уоллес анонсировал поставки зенитных установок Stormer на Украину

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Министр обороны Британии Уоллес анонсировал поставки зенитных установок Stormer на Украину

    Подписывайтесь на новости RNT24 в

    загрузка...
    Luka Dakskobler/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Великобритания намерена передать Вооруженным силам Украины самоходные зенитные установки Stormer с ракетами Starstreak. Такое заявление сделал министр обороны страны Бен Уоллес.

    По его словам, это вооружение усилит потенциал украинской армии в борьбе с воздушными целями.

    «Я могу объявить перед палатой, что мы безвозмездно передадим Украине небольшое количество боевых машин с пусковыми установками для этих зенитных ракет (Starstreak. — Прим. ред.)», — указал глава британского минобороны.

    Ранее Ura.ru передавало, что Лондон поставит Украине новую партию вооружения, в которую войдут гаубицы AS-90 и 45 тысяч снарядов для них.

    загрузка...
     

    Похожие сообщения*

    Translate »