Министр обороны Блащак: Британия отправила в Польшу дополнительную роту танков Challenger

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что Британия направит Польше дополнительную танковую роту.
«Рота британских танков Challenger прибывает в Польшу на этой неделе в составе сил союзнического усиления, поддерживая британские силы, уже присутствующие на территории нашей страны», — написал Блащак в соцсетях.
Военные Британии расквартированы в Польше в рамках сил НАТО, недавно их количество нарастили до 700 человек. Блащак отметил, усиление контингента — убедительное доказательство поддержки восточного фланга со стороны британцев.