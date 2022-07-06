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Министр обороны Блащак: Британия отправила в Польшу дополнительную роту танков Challenger

Министр обороны Блащак: Британия отправила в Польшу дополнительную роту танков Challenger
flickr.com/ Simon Q /CC BY 2.0

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что Британия направит Польше дополнительную танковую роту.

«Рота британских танков Challenger прибывает в Польшу на этой неделе в составе сил союзнического усиления, поддерживая британские силы, уже присутствующие на территории нашей страны», — написал Блащак в соцсетях.

Военные Британии расквартированы в Польше в рамках сил НАТО, недавно их количество нарастили до 700 человек. Блащак отметил, усиление контингента — убедительное доказательство поддержки восточного фланга со стороны британцев.

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RusNewsToday24
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