Министр иностранных дел Венгрии обсудит в Москве с Новаком и Мантуровым закупку газа

«Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто отправится в четверг в Москву, где встретится с вице-премьером Александром Новаком, отвечающим за вопросы энергетики, вице-премьером — министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым», — гласит сообщение.