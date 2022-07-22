Министр иностранных дел Венгрии обсудит в Москве с Новаком и Мантуровым закупку газа

Вице-премьер России Александр Новак и глава Минпромторга Денис Мантуров встретятся с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто. Стороны обсудят закупку Будапештом дополнительных объемов голубого топлива.
Напомним, что венгерский дипломат находится в Москве с визитом. О предстоящих переговорах Новака, Мантурова и Сийярто написало агентство MTI.
«Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто отправится в четверг в Москву, где встретится с вице-премьером Александром Новаком, отвечающим за вопросы энергетики, вице-премьером — министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым», — гласит сообщение.
Ранее Сийярто выступил против деления мира на политические блоки, передает RT. Дипломат поддержал идею о содействии диалогу между Востоком и Западом.