Министр иностранных дел Латвии выступил за запрет выдачи турвиз россиянам

Российским гражданам следует запретить выдачу туристических виз. Соответствующее предложение озвучил министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевич.
С данным призывом глава дипломатического ведомства обратился к руководству Европейского союза. При этом ранее в Еврокомиссии уже комментировали подобное предложение. Руководство ЕК подчеркивало, что не может полностью прекратить выдачу шенгенских виз россиянам, передает телеканал «360».
«Я повторяю предложение для ЕС ввести запрет на туристические визы для граждан РФ», — заявил Эдгарс Ринкевич.
Ранее инициативу прекращения выдачи шенгенских виз российским гражданам поддержали власти Польши. Как отметил пресс-секретарь правительства страны Петр Мюллер, Варшава полностью является приверженцем далеко идущих санкций.