Министр иностранных дел Латвии выступил за запрет выдачи турвиз россиянам

С данным призывом глава дипломатического ведомства обратился к руководству Европейского союза. При этом ранее в Еврокомиссии уже комментировали подобное предложение. Руководство ЕК подчеркивало, что не может полностью прекратить выдачу шенгенских виз россиянам, передает телеканал «360».