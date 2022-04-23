Министр финансов ФРГ призвал учитывать интересы Берлина при возможных поставках оружия Киеву

По словам чиновника, Украина якобы нуждается в поставках тяжелых вооружений. Он выступил онлайн на съезде Свободной демократической партии Германии. Министр поинтересовался, почему Берлин все еще не обеспечил Киев подобными грузами и назвал бездействие ФРГ загадкой.