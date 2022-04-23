Министр финансов ФРГ призвал учитывать интересы Берлина при возможных поставках оружия Киеву

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Берлин не должен вредить собственным способностям, в случае оказания военной поддержки Киеву. Об этом заявил министр финансов Германии Кристиан Линднер.
По словам чиновника, Украина якобы нуждается в поставках тяжелых вооружений. Он выступил онлайн на съезде Свободной демократической партии Германии. Министр поинтересовался, почему Берлин все еще не обеспечил Киев подобными грузами и назвал бездействие ФРГ загадкой.
«Но мы не должны вредить собственным способностям и обязательствам в рамках НАТО», — добавил Линднер.
Ранее в ФРГ создали петицию с призывом прекратить поставки оружия на Украину. Документ собрал более 25 тысяч подписей.
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