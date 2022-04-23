    В тренде

    Министр финансов ФРГ призвал учитывать интересы Берлина при возможных поставках оружия Киеву

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Министр финансов ФРГ призвал учитывать интересы Берлина при возможных поставках оружия Киеву

    Подписывайтесь на новости RNT24 в

    загрузка...
    pixabay.com

    Берлин не должен вредить собственным способностям, в случае оказания военной поддержки Киеву. Об этом заявил министр финансов Германии Кристиан Линднер.

    По словам чиновника, Украина якобы нуждается в поставках тяжелых вооружений. Он выступил онлайн на съезде Свободной демократической партии Германии. Министр поинтересовался, почему Берлин все еще не обеспечил Киев подобными грузами и назвал бездействие ФРГ загадкой.

    «Но мы не должны вредить собственным способностям и обязательствам в рамках НАТО», — добавил Линднер.

    Ранее в ФРГ создали петицию с призывом прекратить поставки оружия на Украину. Документ собрал более 25 тысяч подписей.

    загрузка...
     

    Похожие сообщения*

    Translate »