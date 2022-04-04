Министр финансов ФРГ признал, что Евросоюз не может отказаться от российского газа

Напомним, страны Запада ввели санкции против России после

начала спецоперации по защите Донбасса. Так, были заморожены счета отдельных

лиц, введены ограничения в отношении журналистов, литераторов, бизнесменов и

спортсменов. А на территории России приостановили деятельность многие западные

и компании.