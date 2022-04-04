Министр финансов ФРГ признал, что Евросоюз не может отказаться от российского газа

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Министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил, что
страны Евросоюза не могут отказаться от российского газа, сообщает РИА Новости.
Глава Минфина ФРГ отметил, что при этом Берлин намерен поддержать
дополнительные санкции в отношении России.
«Однако на данный момент невозможно остановить поставки газа», – заявил Линдлер.
Ранее министр экономики Германии Роберт Хабек сообщил, что
новые антироссийские санкции могут быть подготовлены на этой неделе.
Напомним, страны Запада ввели санкции против России после
начала спецоперации по защите Донбасса. Так, были заморожены счета отдельных
лиц, введены ограничения в отношении журналистов, литераторов, бизнесменов и
спортсменов. А на территории России приостановили деятельность многие западные
и компании.