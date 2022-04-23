Министр финансов ФРГ Линднер потребовал от Берлина начать поставлять Киеву тяжелое вооружение

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Германия должна начать поставлять Украине тяжелое
вооружение. Об этом заявил министр финансов ФРГ Кристиан Линднер.
Глава минфина Германии призвал правительство страны, включая
канцлера Олафа Шольца, отправить в качестве поддержки Вооруженным силам Украины
тяжелую боевую технику.
«СвДП доверяет федеральному канцлеру Шольцу и его украинской
политике, однако вместе с тем “ясно, что страна нуждается в тяжелом
вооружении», — уточнил Линднер.
Также министр подчеркнул, что Германия должна «как можно
скорей» отказаться от поставок российских энергоресурсов и немедленно ввести эмбарго.
Ранее немецкий оборонный концерн Rheinmetall направил Берлину
запрос на продажу Украине 100 боевых машин пехоты Marder.
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