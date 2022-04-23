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    Министр финансов ФРГ Линднер потребовал от Берлина начать поставлять Киеву тяжелое вооружение

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Министр финансов ФРГ Линднер потребовал от Берлина начать поставлять Киеву тяжелое вооружение

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    pixabay.com

    Германия должна начать поставлять Украине тяжелое
    вооружение. Об этом заявил министр финансов ФРГ Кристиан Линднер.

    Глава минфина Германии призвал правительство страны, включая
    канцлера Олафа Шольца, отправить в качестве поддержки Вооруженным силам Украины
    тяжелую боевую технику.

    «СвДП доверяет федеральному канцлеру Шольцу и его украинской
    политике, однако вместе с тем “ясно, что страна нуждается в тяжелом
    вооружении», — уточнил Линднер.

    Также министр подчеркнул, что Германия должна «как можно
    скорей» отказаться от поставок российских энергоресурсов и немедленно ввести эмбарго.

    Ранее немецкий оборонный концерн Rheinmetall направил Берлину
    запрос на продажу Украине 100 боевых машин пехоты Marder.

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