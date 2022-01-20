Министр энергетики Украины Галущенко: Киев будет участвовать в сертификации «СП-2»

Запад принял решение допустить Украину до участия в процедуре сертификации российского газопровода «Северный поток — 2». Об этом заявил министр энергетики страны Герман Галущенко в эфире телеканала «Рада».

Он радостно заверил, что это является официальным решением. Украине дадут право голоса во время подтверждения соответствия «СП-2» необходимым требованиям.

«Принято решение о том, что Украина будет приглашена к сертификации "Северного потока — 2", когда этот вопрос дойдет до Еврокомиссии. Это официальная позиция, которую мы получили сегодня, за что я очень благодарен нашим партнерам», — объявил Галущенко.

Киевский политолог Кирилл Молчанов ранее признал выгоду для Украины от запуска «Северного потока — 2». Это связано с понижением цен на голубое топливо и возможностью формирования более доступного тарифа для промышленности и бизнеса, передает URA.RU.

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