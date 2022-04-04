Министерство обороны России заявило о саботировании Киевом открытия гумкоридоров

Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной

военной операции на Украине 24 февраля. Она направлена на защиту населения ЛНР

и ДНР. Президент подчеркнул, что проведение спецоперации является вынужденной мерой.

Ранее Министерство обороны России неоднократно подчеркивало, что при выполнении

спецоперации удары наносятся только по военным объектам Украины, мирному

населению ничего не угрожает.