Министерство обороны России заявило о саботировании Киевом открытия гумкоридоров

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Украинские власти саботируют открытие гуманитарных коридоров
для мирных жителей. Об этом заявил заместитель министра обороны России
Александр Фомин. Он довел информацию до заместителя генсека ООН по гуманитарным
вопросам Мартина Гриффитса.
«До заместителя Генерального секретаря ООН доведена
информация о ситуации, сложившейся в связи с саботированием Киевом режима
открытых гуманитарных коридоров», — сообщили представители Министерства обороны
России.
По словам Фомина, действия властей Украины приводят к
деградации гуманитарной ситуации в стране. В частности ВСУ продолжает
блокировать людей в городах, обстреливая колонны беженцев из минометов и
крупнокалиберного стрелкового оружия.
Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной
военной операции на Украине 24 февраля. Она направлена на защиту населения ЛНР
и ДНР. Президент подчеркнул, что проведение спецоперации является вынужденной мерой.
Ранее Министерство обороны России неоднократно подчеркивало, что при выполнении
спецоперации удары наносятся только по военным объектам Украины, мирному
населению ничего не угрожает.