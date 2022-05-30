Мининформ ДНР: последние обстрелы Донецка стали самыми серьезными с 2014 года

Вооруженные силы Украины нанесли один из мощнейших ударов по жилым кварталам Донецка за последние восемь лет, заявил глава Министерства информации Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов.
В эфире программы «Соловьев Live» он подчеркнул, что начавшееся в ДНР обострение является крайне серьезным. Город не подвергался подобным обстрелам уже на протяжении долгого времени.
«Донецк мирным никогда не был, но то, что происходит сейчас, это очень серьезное обострение. Крайний раз такие обстрелы были в 2014 году», — сказал Безсонов.
Украинские военные накрыли огнем две школы и одну гимназию в Донецке 30 мая. Сообщается, что в результате удара шесть человек погибли, еще 14 получили ранения.