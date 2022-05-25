Минимущество выделило двум фермерам 120 га земли в Подмосковье в безвозмездное пользование

Фермеры отметили, что для получения земельного надела теперь можно воспользоваться Госуслугами, что избавило их от бюрократической волокиты. Принять участие в программе «Подмосковные 10 гектаров» можно при наличии московской или подмосковной прописки, а также отсутствии судимостей и задолженностей. Землю можно получить в Лотошино, Серебряных Прудах или Шатуре сроком на шесть лет с возможностью пролонгации.