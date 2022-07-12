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Минимум шесть жителей погибли после удара ВСУ по Новой Каховке

Минимум шесть жителей погибли после удара ВСУ по Новой Каховке
globallookpress.com/Yevhen Kotenko/Keystone Press Agency

Украинские силовики нанесли удар по Новой Каховке в ночь на 12 июля. Погибшими числятся не менее шести человек, сообщил глава военно-гражданской администрации города Владимир Леонтьев.

ВСУ обстреляли Новую Каховку из американских РСЗО HIMARS. В результате атаки взорвались склады с селитрой. Власти города подтвердили наличие пострадавших. Фиксируются повреждения домов и больницы.

«Не менее шести человек погибли в Новой Каховке при ударе ВСУ по городу», — сообщил Леонтьев.

Количество жертв и пострадавших в результате обстрела продолжают выяснять. Медики и экстренные службы продолжают работать на месте происшествия. Среди погибших оказался подросток-инвалид, который дежурил рядом со складом гумпомощи.

ВСУ новая каховка обстрел
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RusNewsToday24
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