Минимум шесть жителей погибли после удара ВСУ по Новой Каховке

Украинские силовики нанесли удар по Новой Каховке в ночь на 12 июля. Погибшими числятся не менее шести человек, сообщил глава военно-гражданской администрации города Владимир Леонтьев.
ВСУ обстреляли Новую Каховку из американских РСЗО HIMARS. В результате атаки взорвались склады с селитрой. Власти города подтвердили наличие пострадавших. Фиксируются повреждения домов и больницы.
«Не менее шести человек погибли в Новой Каховке при ударе ВСУ по городу», — сообщил Леонтьев.
Количество жертв и пострадавших в результате обстрела продолжают выяснять. Медики и экстренные службы продолжают работать на месте происшествия. Среди погибших оказался подросток-инвалид, который дежурил рядом со складом гумпомощи.