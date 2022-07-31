Mиниcтp Гибpaлтapa: покупка биткойна – это вклад в будущее своих детей

Гибралтар — заморская территория Великобритании, оспариваемая Испанией, на юге Пиренейского полуострова, включающая Гибралтарскую скалу и песчаный перешеек, соединяющий скалу с Пиренейским полуостровом. Занимает стратегическую позицию над Гибралтарским проливом, соединяющим Средиземное море с Атлантическим океаном. Площадь Гибралтара 6,5 км²





Министр цифровых и финансовых услуг правительства Гибралтар Альберт Изола (Albert Isola) в интервью Cointelegraph рассказал, что инвестировал в биткойн в интересах своих детей.

«Я ещё не на той стадии, чтобы использовать их на регулярной основе. В большей степени это касается в пдля покупки моих детей. Пока я не прикасаюсь к ним», — пояснил чиновник, говоря о биткойнах.

Изола сыграл значительную роль в формировании нормативно-правовой базы Гибралтара в отношение цифровых активов. Благодаря его усилиям полуостров стал привлекательной юрисдикцией для криптовалютных компаний из-за благоприятного регуляторного климата.

Так, например крупные франшизы в Гибралтаре, включая Costa Coffee, Card Factor и Hotel Chocolat, уже принимают биткойны через сеть Lightning Network.





Платежи осуществляются мгновенно, без проблем и взимают с продавцов меньшую плату, чем обычные платежные системы Mastercard или Visa. Нил Уокер (Nill Walker), управляющий директор Sandpiper GI — группы, управляющей розничными франшизами, — сказал, что при использовании карты с поддержкой Lightning «это ничем не отличается от использования бесконтактной кредитной карты»

«Это так же быстро, как вы можете нажать и оплатить бесконтактные кредитные карты, вы можете нажать и оплатить молниеносно, отсканировав QR-код. И хотя я не засекал время, я думаю, что это почти такая же скорость».

Гибралтар представляет собой небольшую скалу, которая принимает около 8 миллионов туристов в год из таких стран, как США, Канада, Южная Африка и Великобритания. Кроме того, по оценкам Уокера, около 15 000 иностранных рабочих ежедневно прибывают из Испании, чтобы работать на Гибралтаре. Здесь в ходу гибралтарский фунт, в то время как Испания использует евро, поэтому конвертация валюты, денежные переводы и туризм могут стать сильными факторами для принятия глобальной валюты без границ.