Мини-ПК с 8-ядерным процессором Ryzen 7 5800H, 16 ГБ ОЗУ и SSD объемом 512 ГБ за 700 долларов. Представлен Chuwi RZBOX 2022

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Известный китайский производитель планшетов и ноутбуков Chuwi представил мини-компьютер под названием RZBOX 2022. Новинка пришла на смену прошлогоднему RZBOX, в котором использовался Ryzen 9 4900H: в новой модели применяется Ryzen 7 5800H, за счет чего декларируется повышение скорости работы на 10% в играх (по части GPU) и на 18% в приложениях (по части CPU).





Габариты Chuwi RZBOX 2022 составляют всего 191,5 x 191,5 x 60,9 мм. Мини-ПК оборудован двумя слотами для модулей оперативной памяти SO-DIMM (в базе – 16 ГБ ОЗУ) и SSD объемом 512 ГБ. Однако слотом M.2 – два, так что объем файлового хранилища устройства можно запросто довести до 2-4 ТБ.









Среди интерфейсных разъемов – DisplayPort, HDMI 2.0, USB 2.0 Type-C, D-Sub, два разъема RJ-45, два USB 3.0 Type-A и три USB 2.0 Type-A. Цена мини-ПК – 700 долларов, но дата старта продаж пока не объявлена.