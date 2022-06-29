Мини, макси, с открытой спиной: 7 льняных платьев для самых жарких летних дней

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Лен, пожалуй, самый летний материал. Он приятен в носке, прочен, а главное — в нем не жарко. В новой подборке редактор моды Spletnik Надя Бесчетникова собрала семь самых разных платьев, в которых можно пережить самые жаркие дни.

Ценные качества льняных тканей люди ценят с давних времен — наряды изо льна носили и в Древнем Египте, и в Древней Руси. Современные модницы тоже с удовольствием носят льняную одежду, тем более что в моде царит тренд на экологичность, а выбор моделей поистине велик.

1.I AM Studio

Цена: 13 800 руб.

Этим летом бренд выпустил специальную льняную капсулу, куда вошли вещи в трендовых розовом и салатовом оттенках, базовом черном и таких популярных летом светлых тонах. В общем, выбрать есть из чего, но это розовое мини-платье из смеси льна и вискозы с вырезом и рукавами-фонариками может стать универсальным нарядом для лета в городе, в котором можно ходить и в офис, и на вечеринки.

I AM Studio

2.Coshe

Цена: 27 000 руб.

Платье миди из 100-процентного льна с кожаными вставками понравится тем, кто предпочитает более сдержанные наряды. В ассортименте бренда, который участвовал в Московской неделе моды, можно найти это платье также в молочном и голубом оттенке.

Coshe

3.2Mood

Цена: 7 980 руб.

На этой неделе Jacquemus показал свою новую коллекцию, ясно дав понять, что после волны ярких расцветок, захлестнувшей нас в прошлых сезонах, пора переодеваться в одежду светлых, молочных оттенков. Так что без маленького белого платья летом точно не обойтись — лаконичный наряд с открытой спиной отлично подойдет для романтических свиданий и вечеринок у моря.

2Mood

4.Cocos Moscow

Цена: 5 999 руб.

Этот летний сарафан с добавлением льна можно комбинировать и со спортивной обувью, и с босоножками. Благодаря приталенному крою он хорошо будет смотреться и в качестве вечернего наряда. Ну а в прохладные дни его можно носить с джинсовкой или бомбером.

Cocos Moscow

5.Country Textile

Цена: 6 900 руб.

Локальный бренд из Костромы — настоящая находка для поклонников натуральных тканей. Кроме льна, тут используют конопляную ткань, ткань из крапивы, муслин и даже пуговицы из переработанной скорлупы кокоса. Шьются платья на заказ, так что можно указать собственные параметры, чтобы наряд сел лучше, а также выбрать расцветку.

Country Textile

6.Charuel

Цена: 13 990 руб.

Свободное платье с вырезом на спине можно стилизовать по-разному: носить с поясом, который идет в комплекте, или без — как тунику. Особенность модели — “акварельный” принт (обычно льняные модели все-таки однотонные), ну а практичные модницы оценят боковые карманы.

Charuel

7.Teplotaruk

Цена: 6 300 руб.

Модель платья макси с открытыми плечами может смотреться чуть старомодно, но зато так романтично. За трендами бренд не гонится, здесь вдохновляются гармонией с природой, поэтому используют только натуральные ткани и шьют одежду приглушенных естественных тонов.

Teplotaruk