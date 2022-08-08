Минг-Чи Куо комментирует информацию о своём увольнении

Аналитик Tianfeng International Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo) прокомментировал свежую информацию тайваньского издания Business Times от 4 августа, в котором говорилось, что его уволили с должности аналитика Tianfeng International, поэтому его прогнозы являются неточными.

«Репортер тайваньских СМИ Business Times Чэнь Жучжэнь опубликовал 4 августа ложное сообщение обо мне, которое было процитировано другими СМИ. В сообщении говорилось, что «Минг-Чи Куо больше не является аналитиком в Tianfeng International, поэтому он не может публиковать какие-то прогнозы от лица этой компании»», — написал Минг-Чи Куо, добавив, что это неправда. Он выразил надежду, что Чэнь Жучжэнь сохранил остатки профессионализма и опубликует опровержение этой информации.





В конце июля аналитик заявил, что Apple столкнулась с проблемой при производстве iPhone 14. Он утверждал, что у некоторых экземпляров трескается стекло объективов основной камеры. Более того, аналитик заявил, что Apple уже передала заказ на 10 млн линз компании Largan, чтобы не допустить проблем с запуском смартфона в продажу осенью.

После этого акции компании Yujingguang, которая поставляет объективы, резко упали в цене. Представители Yujingguang официально отрицают наличие таких проблем качества, о которых говорил аналитик Минг-Чи Куо.

Согласно последним новостям, Apple начала запись презентации iPhone 14, а её трансляция запланирована на 13 сентября, как и сообщалось ранее.